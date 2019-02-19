4 دول تستقبل شباب وفتيات العلا المبتعثين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا المرحلة الثانية من برنامج الابتعاث وعبر البوابة الالكترونية للبرنامج على موقعها، والذي من المقرر أن يتيح لنحو 300 شاب وفتاة من أبناء وبنات العلا الحصول على دبلومات وشهادات البكالوريوس والماجستير في مجالات مثل السياحة والضيافة والتقنيات الزراعية وعلم الآثار والتاريخ والتخصصات الأخرى التي يمكن أن تساعد في الإسراع في جهود تطوير العلا.

وقال رئيس قطاع التنمية الاقتصادية والمجتمعية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا عبدالله الخليوي، إن أهالي العلا شركاء لنا في جميع برامجنا للتطوير والتحول في المحافظة، ومن ثم يجب أن نعمل يدا بيد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من عمليات التنمية المخطط لها، فشباب وفتيات العلا هم مستقبل المحافظة، وبالتالي فالاستثمار البشري فيهم أهم وأسمى أنواع الاستثمار التي ننشدها، كما أن التسلح بالعلم والمعرفة يسهم في تعزيز اقتصاد المحافظة، إذ سيوفر شبابا وفتيات مؤهلين لأن يقودوا مختلف القطاعات بها، مما سينعكس على المجتمع المحلي الذي سيشهد نهضة شاملة وفرصا واعدة نتيجة لذلك.

استلهام خطط الرؤية

وأشار الخليوي إلى أن استلهام الخطط والبرامج والمبادرات من أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يتم العمل على تحقيقها كاملة لتحقيق التحول الذي تنشده المملكة وفتح أبوابنا على العالم للتبادل السياحي والثقافي والمعرفي، والتركيز على التعليم عالي الجودة في جامعات ومؤسسات أكاديمية مرموقة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وأستراليا. ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الهيئة وأهالي العلا لتعزيز جهود تأهيل الكوادر الوطنية في المحافظة وتدريب القيادات الشابة لدعم جهود التنمية العمرانية والخدمية بها.

صقل المهارات

ويهدف البرنامج إلى المساهمة في صقل المهارات القيادية لدى المبتعثين، مع تطوير قدراتهم في ريادة الأعمال في مجالات تخصصاتهم، مع تعلم لغات بلدان الابتعاث للمساهمة في التنمية المستدامة بالمحافظة وقيادة المستقبل بها. كما ستوفر الدرجات العلمية التي سيحصل عليها المبتعثون المهارات والخبرات والتخصصات والأدوات التي سيحتاجها سوق العمل مستقبلا في العلا، وسيتمكنون لدى عودتهم من الخارج من المساهمة بشكل فاعل في تشكيل وصياغة مستقبل وتاريخ العلا القادم.

وتم تصميم البرنامج بشكل استراتيجي ليمتد لسنوات عدة، مما يتيح لشباب العلا تلقي تدريب وافر قبل العودة ليصبحوا مشاركين في القطاعات الرئيسة لتنمية المحافظة.

ورش عمل

وأكدت الهيئة في بيان لها أنه وخلال فترة التسجيل في البرنامج ستقام في العلا ورش عمل لأبناء وبنات المحافظة وأولياء الأمور والأكاديميين لتسليط الضوء على أهمية البرنامج ودوره في المساهمة في بناء جيل جديد يحمل لواء العلم عالي الجودة لقيادة عملية التحول التي تشهدها العلا بشكل خاص والمملكة بشكل عام، ولا سيما أن أهالي العلا يمثلون شركاء رئيسيين للهيئة الملكية لمحافظة العلا في عمليات التنمية في المحافظة، وسيسهم ذلك في رفد سوق العمل في العلا بشباب مؤهل لقيادة عمليات التطوير المستقبلية في المحافظة والمساهمة في تعزيز القطاعات المختلفة التي ستنشأ في المحافظة نتيجة عملية التحول.

المرحلة الثانية للابتعاث

التقديم عبر البوابة الالكترونية للبرنامج

العدد 300 شاب وفتاة من أبناء العلا

التخصصات

السياحة والضيافة

التقنيات الزراعية

علم الآثار والتاريخ

التخرج

دبلومات

بكالوريوس

ماجستير

الدول