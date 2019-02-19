شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار النفط اليوم الثلاثاء 19-2-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت اسعار النفط اليوم الثلاثاء ، بحيث انخفض سعر ، خام القياس العالمى مزيج برنت 64 سنتا ليصل إلى 65.86 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في 2019 عند 66.83 دولار للبرميل يوم الاثنين.

وتراجع الخام الأمريكى 26 سنتا إلى 55.33 دولار للبرميل وبحلول الساعة 1435 بتوقيت جرينتش

وأرجع متعاملون أن انخفاض النفط اليوم بعد صعوده 20% منذ بداية العام إلى المحادثات التجارية الأمريكية الصينية وتباطؤ الاقتصاد العالمى والتى ستؤدى إلى انخفاض الطلب