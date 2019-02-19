شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج اليورو مقابل الدولار صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.1320 ويتجه نحو اختبار الدعم المكسور سابقاً للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ليقدم إشارات على التحول نحو الارتفاع، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع واختراق 1.1370 سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة، والتي ستصل إلى 1.1443 كمحطة رئيسية تالية.

كانت هذه تفاصيل خبر تحليل الإغلاق لليورو مقابل الدولار 19-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.