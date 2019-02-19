شكرا لقرائتكم خبر عن الين يستقر بعد تصريحات البنك المركزي الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الين أمام الدولار خلال تعاملات اليوم وتعرض لضغوط من تصريحات رئيس البنك المركزي الياباني "هاروهيكو كورودا" إمكانية التدخل لكبح صعود العملة المحلية وعدم الإضرار بصادرات البلاد.



وأوضح "كورودا" أن البنك المركزي ربما يتدخل بضخ حوافز نقدية لو تسبب صعود الين في أضرار على النمو الاقتصادي.



وأكد المركزي الياباني على أن البنك لا يتلاعب مطلقاً في سعر صرف الين مشيراً إلى سياسة نقدية تعتمد على إقرار فائدة تقترب من الصفر لمحاولة تحفيز النمو.



وتترقب الأسواق الأربعاء الكشف عن فاعليات اجتماع الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ومعرفة إشارات عن السياسة النقدية للبنك المركزي في الفترة المقبلة.



وعلى صعيد التداولات، استقر الدولار أمام الين بحلول الساعة 18:36 جرينتش عند 110.5، وسجلت العملة الأمريكية اعلى مستوى اليوم أمام نظيرتها اليابانية عند 110.8 وأقل مستوى عند 110.4.