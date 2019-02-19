شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز 1.6% مسجلاً أعلى مستوى في أكثر من 10 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم مع هدوء ضغوط الدولار بالإضافة إلى عدم اليقين السائد في الأسواق بشأن المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.



وتلقى المعدن النفيس دعماً من إقبال المستثمرين عليه كملاذ آمن للتحوط في مواجهة عدم اليقين إزاء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي لم تظهر لها أي نتائج ملموسة رغم تصريحات إيجابية بشأنها.



كان الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتثايزر" قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن تصريحات "ترامب" الإيجابية حول إحراز تقدم في المفاوضات مع بكين ما هي إلا محاولة لطمأنة الأسواق.



وأضاف "لايتثايزر" بأن الواقع ينفي هذه التصريحات وأن الفجوة لا تزال عميقة والخلافات قائمة مع بكين خاصةً فيما يتعلق بسرقة الأسرار التجارية لشركات تكنولوجية أمريكية.



وانخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:09 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.4 نقطة.



وصعدت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:10 جرينتش بنسبة 1.6% إلى 1343.2 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عشرة أشهر، وسجل المعدن الأصفر أعلى سعر اليوم عند 1344.3 دولار وأقل مستوى عند 1323.8 دولار.