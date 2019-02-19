شكرا لقرائتكم خبر عن نوبل إنرجي تعلن خسارة مساهمى الشركة 824 مليون دولار فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نوبل إنرجي أرباحا فصلية دون توقعات المحللين في النتائج التي أعلنتها اليوم الثلاثاء، وتوقعت انخفاض النفقات الرأسمالية في 2019 بالنظر إلى تراجع أسعار النفط.

وحفز انخفاض غير متوقع في أسعار النفط العالمية وشح في الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب في الأحواض الصخرية بالولايات المتحدة العديد من شركات الطاقة لخفض أهدافها للإنفاق الرأسمالي للعام.

وتتوقع نوبل إنرجي إنفاقا في نطاق 2.4-2.6 مليار دولار هذا العام، بانخفاض نسبته 17 % عند منتصف هذا النطاق، مقارنة مع الإنفاق في عام 2018.

لكن الشركة تتوقع ارتفاع أحجام مبيعاتها بنحو 5% في الوقت الذي بدأت فيه الإنتاج من آبار جديدة للنفط والغاز في السوق البرية الأمريكية.

وبلغ صافي خسارة مساهمي الشركة 824 مليون دولار، أو ما يعادل 1.72 دولار للسهم، في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر من أرباح بقيمة 494 مليون دولار أو 1.01 دولار للسهم قبل عام.

وتحملت الشركة رسوما بقيمة 1.3 مليار دولار ترتبط بأصولها في تكساس في الربع الأخير من العام الماضي.

وباستبعاد البنود الاستثنائية، ربحت الشركة 12 سنتا للسهم دون توقعات المحللين البالغة 13 سنتا للسهم وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف.

وانخفض إجمالي حجم المبيعات إلى 350 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي مقارنة مع 380 ألفا. وكان محللون توقعوا في المتوسط أن يبلغ إجمالي المبيعات نحو 344 ألفا وفقا لبيانات آي.بي.إي.إس من رفينيتيف