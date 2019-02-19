شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للعملة الأوروبية الموحدة مع تزايد القلق إزاء تباطؤ النمو في منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم بشكل طفيف مع توجه الأنظار نحو احتمالات تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة اليورو وتلاشي التركيز على المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع.



وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد تلقت دعماً امس من التوقعات الإيجابية بإحراز المزيد من التقدم في المفاوصات ببين أمريكا والصين في أعقاب تصريحات رئيسي البلدين.

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على الجانب الآخر، يسود عدم يقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأثير ذلك على اقتصادات المنطقة لاسيما بعد دراسة حذرت من فقدان عشرات الآلاف الوظائف في ألماني حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن "بريكست".



ويراهن محللون على أن اليورو سيتراجع في الأشهر القادمة بفعل التكهنات بتثبيت البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية وتباطؤ النمو انخفاض التضخم وعدم اليقين السياسي.



وارتفع اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:27 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.134، وسجلت العملة الموحدة أعلى مستوى اليوم أمام العملة الأمريكية عند 1.1344، وأقل مستوى عند 1.1276.