شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" ينخفض بعد خمس جلسات من المكاسب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت أسعار النفط جلسات الأسبوع الحالي على تباين حيث ارتفع خام "ويست تكساس" بفعل مخاوف نقص الإمدادات العالمية، في حين انخفض "برنت" بعد خمس جلسات من المكاسب.



وساد تفاؤل في الأسواق بشأن أسعار الخام مع استمرار التزام "أوبك" وحلفائها باتفاقية خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً فضلا عن تصريحات روسية وسعودية بمزيد من الخخفض.



وكان وزير الطاقة السعودي "خالد الفالح" قد صرح في وقت سابق هذا الشهر بأن المملكة سوف تزيد حجم خفض إمداداتها من الخام.

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وشحنت السعودية – المنتج الرئيسي في منظمة "أوبك" – 6.2 مليون برميل يومياً في فبراير/شباط الجاري، وهو ما يقل بنحو 1.3 مليون برميل يومياً من الشهر الماضي.



أما "ويست تكساس"، فقد تلقى دعماً من التصريحات الإيجابية قبيل انطلاق جولة مفاوضات تجارية جديدة بين أكبر اقتصادين في العالم، وحال التوصل إلى اتفاق تجاري شامل، من المتوقع أن يدعم ذلك الطلب على الخام.



وارتفع خام "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:23 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 55.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.3 دولار وأقل سعر عند 55.2 دولار.



على النقيض، تراجع سعر "برنت" بنسبة 0.7% إلى 66.01 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 66.6 دولار وأقل سعر عند 65.5 دولار.