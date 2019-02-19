ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات خلال 24 ساعة

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استقبل ميناء دمياط، خلال الــ24 ساعة الماضية، 3 سفن حاويات و9 سفن بضائع عامة، وغادرته 9 سفن حاويات وبضائع عامة، بالإضافة إلى 16 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وذكر بيان أصدره المركز الإعلامي لهيئة الميناء اليوم، الثلاثاء، أن 933 شاحنة غادرت الميناء بحمولة إجمالية قدرها 50 ألفا و626 طن بضائع عامة، ومنها 81 سيارة نقل محملة بــ4 آلاف و24 طن قمح; ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 89 ألفا و720 طنا، وفي مخازن القطاع الخاص 16 ألفا و316 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 1100 طن فوسفات، و100 طن صويا، و3877 طن ملح، و2360 طن يوريا و3400 طن علف، وبلغت حركة الصادر من الحاويات 388 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 856 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1722 حاوية مكافئة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 9 آلاف و198 طن حديد، و15 ألفا و500 طن قمح، و5 الأف و703 أطنان أرز، و43 ألفا و331 طن ذرة، و1301 طن فول صب و664 طن خشب زان.

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