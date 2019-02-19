“والي” و”طلعت” يطلقان مبادرة “وظيفة تك” تحت شعار “تعلم الآن وادفع غدا”

تطلق غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي الإجتماعي والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مساء اليوم الثلاثاء مبادرة (وظيفة تك ) تحت شعار (تعلم الآن وادفع غدا )، وذلك بحضور لفيف من العاملين بتكنولوجيا المعلومات .

وصرحت والي ان برنامج وظيفة تك هو تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثله في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتهدف هذه المبادرة الي زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات .

واضافت والي انه فى ضوء توجه الدولة لتقديم التسهيلات الخاصة بدعم الشباب فان المتدرب يحصل فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى تتراوح مدته ثلاثة أشهر علي ان يقوم البنك بتقديم قروض ميسرة بدون فائدة او مصاريف إدارية تتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض و يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات تصل إلى 3 سنوات ولن يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

وفي ذات السياق صرح الدكتور شريف فاروق النائب الاول لرئيس مجلس إدارة البنك أن البنك قام بإطلاق برنامج من نوع خاص يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصرى بحيث يجعلهم قادرين على العمل في مجال تكنولوجيا الإتصالات وهو ما يعنى ببساطة أن «مبادرة الرئيس» قد بدأت تؤتى ثمارها و تتجاوز مرحلة الإعداد وصولا إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لدعم وتمكين و تدريب وتوفير فرص عمل للشباب للعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واضاف فاروق ان اعداد المتقدمين في إزدياد مستمر بشكل يومي حيث وصل اعداد المقبولين والذين بدأوا البرنامج التدريبي المؤهل للتوظيف بالفعل قد بلغت حتي الآن 155 متقدم بتكلفة اجمالية تبلغ 5مليون جنيه تقريبا في مختلف محافظات الجمهورية منها القاهرة والجيزة وسوهاج والمنصورة وقنا وكفر الشيخ وحتي المحافظات الحدودية و محافظة جنوب سيناء . سيناء ومستهدف تدريب عدد3300خريج

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