شكرا لقرائتكم هبوط مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 23:37

حققت بورصة الكويت خلال تعاملاتها أمس ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 8.3 في المئة الى 18 مليون دينار في مقابل 17 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 2 في المئة الى 121 مليون سهم في مقابل 123 مليونا، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 5304 صفقات في مقابل 4754 صفقة بنسبة 12 في المئة.



وعلى رغم ارتفاع السيولة، إلا أن مؤشرات بورصة الكويت الثلاثة سجلت تراجعا بنسب محدودة، وتراجع مؤشر السوق الاول بنسبة بلغت 011 في المئة تعادل 6 نقاط هبوطا الى مستوى 5421.86 نقطة في مقابل 5427.86 نقطة لليوم السابق، وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.04 في المئة تعادل 1.72 نقطة الى 4757.33 نقطة في مقابل 4759.05 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.09 في المئة تعادل 4.59 نقطة هبوطا الى 5186.03 نقطة في مقابل 5190.62 نقطة لليوم السابق.

وحل سهم «ميزان» في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.98 في المئة، وصولاً إلى 412 فلساً، من تداول 275 الف سهم، بلغت قيمتها 112 الف دينار، نُفذت من خلال 140 صفقة.

وسجل سهم «جي اف اتش» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.83 في المئة، وصولاً إلى 75 فلساً، من تداول 1.05 مليون سهم، قيمتها بلغت 79 الف دينار، نُفذت من خلال 66 صفقة.

وحقق سهم «خليج ب» أكبر سيولة متداولة بلغت 4.1 مليون دينار، تراجع سعره خلالها بنسبة 1.82 في المئة الى 270 فلساً، جاءت من تداول 15.1 مليون سهم.