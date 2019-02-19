شكرا لقرائتكم 8 ملايين دينار خسارة الأسهم البحرينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 18 ساعة في 19 فبراير 2019 - اخر تحديث في 18 فبراير 2019 / 23:38

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات أمس على خسارة بلغت نسبتها 0.09 في المئة تعادل 1.31 نقطة، هبوطا الى مستوى 1379.41 نقطة في مقابل 1380.72 نقطة لليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2019 الى 3.15 في المئة، في حين أقفل مؤشر البحرين الاسلامي على تراجع بلغت نسبته 0.38 في المئة يعادل 3.09 نقطة الى 817.40 نقطة في مقابل 820.49 نقطة، لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 0.69 في المئة.



وصعدت كمية الأوراق المالية المتداولة أمس في «بورصة البحرين» الى 4.15 مليون سهم في مقابل 2.35 مليون سهم بنسبة ارتفاع 76 في المئة، فيما ارتفعت القيمة المتداولة الى 791 الف دينار في مقابل 497 الف دينار اليوم السابق بنسبة ارتفاع 59 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 108 صفقة في مقابل 78 صفقة بنسبة ارتفاع 38 في المئة.

وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 19 شركة، ارتفعت 9 شركات، وانخفضت 3 شركات اخرى، واستقرت أسعار 7 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 8.46 بليون دينار بخسارة 8 ملايين دينار نسبتها 0.09 في المئة.

وركز المستثمرون في تعاملاتهم على قطاع المصارف الذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 564 الف دينار بحريني، شكلت 71 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 3.54 مليون سهم، نفذت من خلال 67 صفقة.

وتصدر سهم البنك الاهلي المتحد البورصة بقيمة أسهم متداولة بلغت 295 الف دينار، نسبتها 37 في المئة من إجمالي سيولة السوق، من تداول 977 الف سهم، نُفذت من خلال 23 صفقة، تلاه سهم البحرين الوطني بسيولة بلغت 109 الاف دينار، نسبتها 14 في المئة.