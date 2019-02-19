29 متخصصا يضعون آليات تنفيذية للعقوبات البديلة بالمملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك 29 متخصصا وباحثا أكاديميا في ورشة "العقوبات البديلة"، التي تنظمها جامعة أم القرى ممثلة في عمادة البحث العلمي بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس منطقة مكة المكرمة التابعة لإمارة المنطقة، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل.

وأوضح عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة ورئيس اللجنة العلمية للورشة الدكتور خالد برقاوي أن المشاركين سيبحثون في الورشة التي تنطلق غدا الأربعاء وتستمر يومين 4 محاور تستهدف آليات تنفيذية للعقوبات البديلة بالمملكة.

ولفت إلى أن من الأبحاث المشاركة مسودة لمشروع "نظام العقوبات، والتدابير البديلة في قضايا الأحداث"، ووضع رؤية مقترحة لإنشاء الهيئة العامة لشؤون الأحداث، واقتراح أساليب لنشر ثقافة العقوبات البديلة مجتمعيا، ووضع تصور مناسب للعقوبات البديلة، والتدرج في العقوبات البديلة، واقتراح الحد من تطبيق العقوبات المفضية إلى السجن، وتغيير مسمى العقوبات البديلة إلى البدائل الإصلاحية.

4 محاور:

• مفهوم العقوبات البديلة وتأصيلها الشرعي

• التدخل النفسي والاجتماعي ودوره في تفعيل العقوبات البديلة

• التطبيقات القضائية ونماذج مقترحة للعقوبات

• التجارب الدولية في تطبيق العقوبات البديلة وعلاقتها برؤية 2030