أسعار الذهب ترتفع فى مصر

كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بالتعاملات المسائية اليوم بقيمة 5 جنيهات، عقب صعود سعر الأوقية بنسبة 1.3% لتسجل 1335 دولار وهو أعلى سعر للذهب منذ أكثر من 10 أشهر.

وسجل سعر جرام الذهب فى مصر لعيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة بمصر 651 جنيها للجرام وهو أعلى سعر للذهب منذ النصف الأول للعام الماضى 2018.

أسعار الذهب فى مصر اليوم أصبحت كالتالى:

عيار 24 سجل اليوم 744 جنيها.

عيار 21 سجل اليوم 651 جنيها.

عيار 18 سجل اليوم 558 جنيها.

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5208 جنيها.

أوقية الذهب: 1335 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد...