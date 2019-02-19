مشروع "الجرف" يبدأ باستقبال الراغبين بشراء منزل ثانٍ على ساحل الإمارات

أبوظبي - الخليج 365 :

أعلنت "إمكان"، شركة التطوير العقاري العالمية المرموقة والشهيرة برؤيتها الرامية إلى توفير مساحات مبتكرة تثري حياة الناس، عن إطلاق عمليات البيع في مشروع الواجهة البحرية "الجرف" الواقع بين أبوظبي ودبي، وذلك في مقر الشركة في ميناء زايد في أبوظبي ابتداء من اليوم وعلى مدار يومي 19 و20 فبراير.

وبموقعه المتميز وسط جمال الطبيعة الساحرة بمحاذاة "ساحل الإمارات"، يمثل "الجرف" وجهة مثالية للراغبين بالابتعاد عن صخب المدينة على مسافة قصيرة بعيداً عن الحياة الحافلة بالمشاغل في المدينتين المجاورتين.

وتمثل "حدائق الجرف" المقرر استكمالها في عام 2021 أولى مراحل المشروع، وتضم 293 فيلّا سكنية ومساحات مخصصة من الأراضي ومجموعة من المرافق ووسائل الراحة مثل المجمّعات السكنية الفريدة والشقق السكنية المخدّمة، ومركزاً صحّياً عالمي المستوى، وشاطئاً خاصاً، ومرسى خاصاً، ومركزاً مجتمعياً وسط مساحات خلّابة ومفتوحة.

وفي هذا السياق، قال وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة "إمكان": "يمثل مشروع ’الجرف‘ وجهة مثالية للراغبين بقضاء عطلة نهاية أسبوعٍ هادئة بعيداً عن صخب الحياة اليومية، إضافة إلى الباحثين عن نمط حياة جديد كلياً. وعلاوة على الفرصة الفريدة التي يوفرها للتمتع بالمناظر الطبيعية الحالية، يتيح المشروع أسلوباً جديداً للعيش في أحضان الطبيعة الساحرة على طول ’ساحل الإمارات‘ (ريفيرا الإمارات)".

وتتمتع "حدائق الجرف" ببيئة طبيعية ساحرة تضم فللاً من أربعة أنماط معمارية مختلفة أبدعها أربعة من المصممين المعماريين المشهورين على مستوى العالم. ولدى اكتمالها، ستتضمن الوجهة الممتدة على مساحة قدرها 370 هكتاراً ثلاث مناطق متميزة هي: "حدائق الجرف"، و"جوار القصر" و"مرسى الجرف"، وينفرد كل واحد منها بخصائص معمارية متميزة عن غيره.

وتماشياً مع رؤية الآباء المؤسسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تسعى "إمكان" إلى الحفاظ على المنظومة البيئية الحالية لمنطقة "الجرف" عبر توفير محمية طبيعية لأشكال الحياة الفطرية، وذلك بهدف حماية الموئل الطبيعي للكائنات وتمكين السكان من المساهمة بدور عملي في الحفاظ على بيئتهم.

وبموقعها القريب من كبرى المدن الإماراتية، تتيح الوجهة البحرية لسكانها وزوّارها فرصة الاسترخاء بعيداً عن مشاغل الحياة اليومية الحافلة بالتوتر، لتوفر بذلك موقعاً مثالياً لشراء منزل ثانٍ وفرصة لإعادة التواصل مع الطبيعة وسط أجواء تنعم بالهدوء والسكينة.