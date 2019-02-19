إنجاز 90 % من مشروع "عزيزي علياء ريزيدنس" في مدينة دبي الطبية

دبي - الخليج 365 :

أعلنت "عزيزي للتطوير العقاري"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن استكمال 90% من مشروعها "عزيزي علياء ريزيدنس" بمدينة دبي الطبية خلال الشهر الجاري. ويمثل ذلك إنجازاً مهمّاً على درب تسليم المشروع للعملاء في الوقت المحدد.

وسيتم تسليم المنازل في المشروع البالغة قيمته 470 مليون درهم إلى أصحابها خلال الربع الثاني من العام 2019.

وبهذه المناسبة، قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة "عزيزي للتطوير العقاري": "يسلّط نجاحنا باستكمال 90% من المشروع الضوء على التزامنا الراسخ بالتسليم في الموعد المحدد. ومن خلال موقعه الحيوي وسط مدينة دبي الطبية وعلى مقربة من خور دبي، سيتسقبل المشروع قريباً أول دفعة من قاطنيه ممن سيختبرون أرقى مستويات التصميم عالي الجودة ومعايير البناء عالمية المستوى".

ويعتمد تصميم المشروع على مفهوم توسيع مساحة التراسات قدر الإمكان من خلال بلاطات متعاقبة وشرفات مفتوحة دون أسقف. ويشرف المبنى بتصميمه الفريد والمؤلف من 16 طابقاً على منطقة مدينة دبي الطبية المجاورة التي تضم خور دبي، وعلى أفق مدينة دبي المذهل. ويواكب المشروع الطلب المتنامي للعملاء على المباني السكنية في المنطقة بفضل موقعه على طريق الخيل وعلى بعد 15 دقيقة من "مطار دبي الدولي"، بالقرب من مختلف المراكز التجارية والمستشفيات ومركز "وافي مول". وسجل المشروع منذ إطلاقه إقبالاً شديداً من قبل العملاء نظراً لموقعه الاستراتيجي وسهولة الوصول منه إلى باقة متنوعة من المرافق الترفيهية والأنشطة العائلية المتاحة للقاطنين.

وتجري اليوم أعمال التشطيبات المعمارية لتصاميمه الداخلية مع المضي قدماً بإنجاز الأعمال الخارجية بوتيرة متسارعة. كما سيتم استكمال أعمال البنية التحتية في الوقت المناسب بدعم من مدينة دبي الطبية.

وحرصت "عزيزي للتطوير العقاري" على الاستعانة بمجموعة من فرق المقاولات لضمان الإنجاز النهائي للمشروع بنسبة 100% كما هو محدد في جدول التسليم. وبالتعاون الوثيق مع المقاولين في مختلف أعمالها، تركز الشركة على تسليم مشاريعها بحسب الجدول الزمني المحدد من خلال الدقة في التخطيط والواقعية قدر المستطاع في الإعلان عن مواعيد الإنجاز.

وسيوفر "عزيزي علياء ريزيدنس" 346 وحدة سكنية موزعة ما بين 191 شقة استوديو، و135 شقة بغرفة نوم واحدة، و20 شقة بغرفتي نوم، إلى جانب منطقة تجزئة متكاملة تبلغ مساحتها 16 ألف قدم مربع.