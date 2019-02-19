أرباح "أبوظبي الوطنية للتكافل" السنوية ترتفع 33% وإدارتها توصي بتوزيعات نقدية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة33% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018. ووفقاً لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، بلغ صافي الربح خلال العام الماضي 86 مليون درهم مقابل أرباح العام 2017 والبالغة 64.6 مليون درهم. وتعود الزيادة المطردة بالأرباح للتفوق في جميع المؤشرات المالية وغير المالية إضافة إلى تركيزها المتواصل على تقديم خدمة للعملاء متميزة، وتوفير منتجات فريدة من نوعها لكافة عملائها. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بواقع 20 فلسا للعرض على الجمعية العمومية للشركة يوم الثلاثاء الموافق 19 من مارس القادم للاعتماد.

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