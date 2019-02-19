شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "موبايلي": خفضنا صافي الدين لـ 11.3 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أحمد أبو دومة، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، إن الشركة خفضت صافي الدين بمقدار 2.7 مليار ريال ليصل إلى 11.3 مليار ريال.

وأوضح أبو دومة، عبر اتصال هاتفي مع قناة سي إن بي سي عربية، أن تحسن إيرادات الشركة للربع السادس على التوالي جاء مدعوماً بتحسن نوعية قاعدة العملاء واستمرار نمو مبيعات البيانات وقطاع الأعمال.

وأشار إلى أن إيرادات الشركة تم دعمها أيضا بنمو مبيعات الألياف الضوئية، مبيناً أن "موبايلي" مستمرة في خفض المديونية.

وأوضح أن الشركة ستستثمر تدفقاتها النقدية في إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس خلال 2019 و 2020 وتخفيض حجم مديونتيها.

وحققت الشركة أرباحا صافية في الربع الأخير من العام الماضي بلغت 80 مليون ريال، وذلك مقارنة بخسائر صافية تكبدتها الشركة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه بلغت 182 مليون ريال، وشهدت الإيرادات الربعية نمواً قدره 11.9% على أساس سنوي وصولاً إلى 3.1 مليار ريال.

في حين انخفضت خسائر الشركة بنهاية العام الماضي بنسبة 82.6% على أساس سنوي وصولاً إلى 123 مليون ريال .وقالت إن سبب تحولها للربحية في الربع الأخير من العام الماضي يرجع إلى تحسن إيرادتها للربع السادس على التوالي.