شكرا لقرائتكم خبر عن "فيتش"تمنح "أدنوك" الإماراتية تصنيف "AA+" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك " اليوم، عن حصولها على تصنيف ائتماني مستقل من الدرجة "AA+" من وكالة "فيتش".

وأوضحت "فيتش" في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن هذا التصنيف يأتي نتيجة الإنتاجية العالية التي تحققها أعمال أدنوك في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج، والربحية القوية، والمخزون الكبير.

كما أرجعت هذا التصنيف إلى تركيزها على زيادة العائد الاقتصادي، وتكامل أعمالها في قطاع التكرير والبتروكيماويات، إلى جانب الأداء القوي والملاءة المالية العالية.

ومنحت "فيتش" أدنوك كذلك تصنيف "AA" بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، مع نظرة مستقبلية مستقرة تتماشى مع التصنيف السيادي لأبوظبي وبما يعكس الروابط القوية بين أدنوك وحكومة أبوظبي.

وذكرت الوكالة أن هذه التصنيفات تعد حالياً أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنحها لشركات النفط والغاز.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، حققت أدنوك إنجازاتٍ كان أبرزها توحيد أعمال المجموعة وهويتها المؤسسية، وبدء تعاملها مع أسواق رأس المال العالمية لأول مرة، ونجاح أول اكتتاب عام على أسهم إحدى شركاتها.

وفتح باب المشاركة في الامتيازات أمام شركاء استراتيجيين جدد، والعمل على النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات باستثمارات تبلغ قيمتها 165 مليار درهم، وإطلاق مزايدة تنافسية لمنح تراخيص لمناطق جديدة لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز في أبوظبي.

يُذكر أن كلاً من "بنك أوف أميركا ميريل لينش" و"سيتي جروب" قاما بتقديم الاستشارات الفنية اللازمة خلال عملية التصنيف الائتماني.