شكرا لقرائتكم خبر عن "ساما" تُجدد عقد تشغيل وإدارة مركز الاتصال الموحد مع "الخليج للتدريب" بقيمة 34 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الخليج للتدريب عن استلامها، اليوم الثلاثاء، خطاب من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يفيد بالموافقة على السعر المقدم من الشركة لتجديد عقد تشغيل وإدارة مراكز التواصل وتطوير المنشأة التشغيلية لمركز الاتصال الموحد بالمؤسسة، مُقابل 34.1 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" بأن مدة العقد الجديد ستكون ثلاث سنوات تبدأ أعتباراً من الأول من يناير 2020.

وقالت الشركة إنه لا يوجد أطراف ذات علاقة بالصفقة، علماً بأنها ستقوم بالإعلان عن العقد فور التوقيع عليه من الطرفين.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 18.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.9 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 37.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة تراجع بلغت 57.2%.