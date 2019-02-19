شكرا لقرائتكم خبر عن "مُبكو" ترفع التسهيلات البنكية مع "بنك البلاد" إلى 200 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، اليوم الثلاثاء، عن تعديل اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك البلاد ورفعها من 100 مليون إلى 200 مليون ريال.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، إلى أن التسهيلات دوارة تجدد كل عام بتاريخ 7 يوليو، علماً بأن اتفاقية التسهيلات مضمونة بسند لأمر بقيمة التسهيلات لصالح البنك.

وتستهدف الشركة من زيادة التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وتلبية متطلبات الأعمال الأخرى.

وكانت مبكو قد وقعت، في أكتوبر الماضي، تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع بنك البلاد بقيمة 100 مليون ريال، لمدة تمويل تمتد حتى 7 يوليو 2019.

هذا وجددت مبكو، اليوم الثلاثاء، اتفاقية تسهيلات بنكية- متوافقة مع الشريعة الإسلامية- بقيمة 310 مليون ريال، مع البنك السعودي الفرنسي، علماً بأن التسهيلات قابلة للتجديد في نهاية الاتفاقية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 22.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 87.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 43.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 99.7%.