شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكي: سوق الأسهم كانت ستتكبد خسائر فادحة لو لم أفز في الرئاسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن فوزه في انتخابات الرئاسة عام 2016 مفيد للمستثمرين وسوق الأسهم على وجه الخصوص مضيفاً أنه لو كانت منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" قد فازت بالرئاسة لفقدت "وول ستريت" ما يقرب من عشرة آلاف نقطة.



وأضاف "ترامب" أن مرشحة الحزب الديمقراطي المنافس كانت ستقود سوق الأسهم الأمريكية نحو الانهيار لو فازت في الانتخابات.



وكان "ترامب" قد أعلن في حملته الانتخابية أنه سيسعى حال فوزه بالرئاسة إلى خفض الضرائب على الشركات والأفراد – وهو ما تحقق بالفعل – كما استهدف زيادة الإنفاق على البنية التحتية لدعم الاستثمار.



وتلقت سوق الأسهم الأمريكية هذه التصريحات بحالة من التفاؤل والإيجابية ليقفز "داو جونز" بعدها تدريجياً إلى أعلى 26 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يتراجع لاحقاً.