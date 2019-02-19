شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تفتتح جلسات الأسبوع على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت غالبية الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة اليوم – التي تعد الأولى هذا الأسبوع – بعد العودة من العطلة الرسمية، ووسط ترقب لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات التجارية مع الصين.



وكانت "وول ستريت" قد أغلقت أبوابها أمس للاحتفال بعطة "يوم الرؤساء" التي توافق ذكرى ميلاد رئيسي الولايات المتحدة "جورج واشنطن" و"إبراهام لنكولن".



ومن المنتظر بدء محادثات جديدة بين أمريكا والصين في واشنطن هذا الأسبوع للوقوف على مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري قبيل انتهاء الهدنة في مارس/آذار وقمة رئيسي البلدين.



ومن جانبه، صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن سوق الأسهم في بلاده كانت ستخسر عشرة آلاف نقطة لو نجحت منافسته الديمقراطية "هيلاري كلينتون" في انتخابات الرئاسة عام 2016.



وفي مستهل الجلسة، انخفض "داو جونز" بحلول الساعة 15:10 جرينتش بأقل من 0.1% (ما يعادل 9 نقاط) إلى 25882 نقطة، وارتفع "ناسداك" ست نقاط إلى 7478 نقطة، فيما ارتفع "ستاندرد أند بورز" بأقل من نقطة واحدة إلى 2776 نقطة.