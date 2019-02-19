شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: الشباك الواحد "مزرجن" معانا لكن هنخصله 30 يونيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن الشباك الواحد "مزرجن معانا" لكن هنخلصه 30 يونيو 2020.

وأضاف خلال كلمته فى اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بملف تطوير الأداء الجمركى بنفسه، وأصدر تكليفات واضحة للانتهاء من منظومة الشباك الواحد فى موعد أقصاه 30 يونيو 2020.

وقال هشام عرفات أن مصر ليست الأولى عالميا فى عدد حوادث الطرق، حيث انخفضت نسبة الحوادث بعد تطوير شبكة الطرق من 13.7 لكل 100 ألف مواطن لتصبح 9.7 لكل 100 ألف، لافتا إلى أنه مع عملية تطوير الطرق سيتم تخفيض هذه النسبة لأكثر من ذلك بدليل ارتفاع المركز العالمى لمصر الخاص بجودة الطرق من 117 إلى 75 عالميا، خصوصا بعد افتتاح الطريق الدائرى الإقليمى.

وأشار إلى أن الوزارة ترحب بدخول القطاع الخاص فى إدارة السكك الحديدية، كاشفا أنه سيتم افتتاح العديد من مشروعات النقل الأسبوع المقبل فى محافظة المنيا.