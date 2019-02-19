شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بترورابغ" تتراجع 53% في 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 53% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 669 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 1.4 مليار ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 1.01 مليار ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 1.7 مليار ريال في العام 2017.

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وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في العام 2018 يرجع إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن الأداء التشغيلي وأسعار ومبيعات المنتجات البتروكيماوية.

وارتفعت الإيرادات إلى 41 مليار ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 34.2 مليار ريال في العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 774 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 782 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.