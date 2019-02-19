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شكرا لقرائتكم خبر عن نقص المعروض العالمي يدفع أسعار البلاديوم نحو مستويات قياسية جديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم بدعمٍ من مخاوف الأسواق حيال نقص المعروض العالمي من المعدن وقوة الطلب عليه من صناعات مختلفة أبرزها شركات صناعة السيارات.
ويدخل البلاديوم في صناعة مكونات داخل السيارات تسهم في خفض انبعاثات العوادم السامة، وزاد الطلب عليه في هذه الصناعة بفعل تشديد معايير مكافحة التلوث في عدد من الدول حول العالم.
ويتوقع محللون انخفاض المعروض من البلاديوم خلال العام الجاري بفعل عدم تركيز شركات التعدين على استخراجه بشكل خاص، بل إنه يتم الحصول عليه كمعدن ثانوي بجانب البلاتين.
واستقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:35 جرينتش عند 96.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.09 نقطة وأقل مستوى عند 96.7 نقطة.
وارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:38 جرينتش بنسبة 3.3% إلى 1454.2 دولار للأوقية، وسجل اعلى سعر اليوم عند 1465.8 دولار وأقل مستوى عند 1406.2 دولار، وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق أمس عند 1471.8 دولار.
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