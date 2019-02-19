شكرا لقرائتكم خبر عن "تصديرى الأثاث": استقدام بعثة مشترين تضم 170 من ممثلى الشركات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الخميس المقبل، فعاليات الدورة 15 لمعرض فيرنكس أند ذا هوم الدولى للأثاث، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وينظمه المجلس التصديرى للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الاخشاب والشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات.

وقال إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى للأثاث، أن الدورة الجديدة لفيرنكس تقام فى مركز مصر الدولى للمعارض بالتجمع الخامس، وعلى مساحة 20 ألف متر مربع بمشاركة 120 عارض من كبرى شركات الأثاث المصرية، لافتا إلى أن المجلس التصديرى حريصا على استقدام بعثة مشترين اجانب لزيارة المعرض خاصة فى دورات فبراير والتى اصبحت احد أهم الاحداث العالمية فى اجندة قطاع الأثاث.

وأوضح درياس، أن البعثة لهذا العام تضم 170 من ممثلى كبرى الشركات العالمية والسلاسل التجارية المتخصصة فى تسويق الأثاث والعاملة فى اكثر من 34 دولة من اهم أسواقنا التجارية كالدول العربية والأوروبية والأفريقية إلى جانب دول من وسط اسيا والولايات المتحدة الامريكية.

وأشار رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن المجلس التصديرى يرتب حاليا لعقد لقاءات ثنائية لأعضاء بعثة المشترين الاجانب مع الشركات المصرية العارضة من اجل تسهيل عقد المزيد من الصفقات التصديرية للقطاع خاصة أن معرض فيرنكس الدولى يعد منذ انطلاقه عام 2004 معرض التصدير الأول للأثاث المصرى، ولذا نحرص على حسن انتقاء بعثة المشترين الأجانب واستقدام المسئولين بالفعل على عمليات الشراء والتعاقد، مع تنويع البلاد القادمين منها لتضم كبرى اسواقنا التقليدية وأيضا أسواق جديدة نستهدف فتحها امام منتجاتنا حتى نحقق هدف الدولة فى مضاعفة قيمة الصادرات كما وكيفا.

وأضاف درياس، أن المجلس التصديرى يتوقع جذب اعداد ضخمة من الزائرين لدورة العام الحالى من فيرنكس فى ظل التنوع الكبير فى منتجات الشركات العارضة وما تقدمه من عروض وتخفيضات ومفاجآت والاهم جودة عالية وخدمات متميزة لما بعد البيع بما يلبى مختلف اذواق واحتياجات المستهلكين.

من ناحيته كشف شريف عبد الهادى وكيل المجلس التصديرى للأثاث عن إقامة الدورة السادسة لمسابقة التصميم للشباب والتى ينظمها المجلس التصديرى سنويا بالتعاون مع الغرفة على هامش معرض فيرنكس، حيث تم تخصيص جناح لعرض التصميمات المشاركة بالمسابقة لافتا إلى اختيار لجنة التحكيم والمكونة من كريم مختجيان وشريف مرسى ودكتور عمرو عبد القوى لأربع تصميمات لعرضها فى الجناح تم تنفيذها بالتعاون مع شركتين من أعضاء المجلس وهما شولح للأثاث وبينوكيو.