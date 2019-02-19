5 بنوك تخفض الفائدة بين 1 إلى 1.25% على الودائع وحسابات التوفير

كتبت- منال المصري

قال مصرفيون في 5 بنوك، لمصراوي، إنهم قرروا خفض الفائدة على بعض الأوعية الادخارية مثل حسابات التوفير والودائع بين 1 إلى 1.25%، بعد قرار المركزي بخفض الفائدة 1%.

وهذه البنوك هي الإسكندرية والبركة والكويت الوطني والعقاري المصري والمصرف المتحد.

وجاءت قرارات البنوك بخفض الفائدة، بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس الماضي، خفض 1%، لتصل إلى 15.75% للإيداع، و16.75% للإقراض.

وتباينت قرارات البنوك الخمسة في خفض الفائدة ففي الوقت الذي قرر بعض منها خفض الفائدة على حساب التوفير...