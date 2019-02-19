مورجان يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 19-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح بتخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك كمحاولة منه لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 3.12% بما يعادل 1.27 نقطة . ولذلك نحن نرجح انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 42.88 ، ليستهدف مستوى الدعم 40.12 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه

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