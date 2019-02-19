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شكرا لقرائتكم خبر عن فورد يرتفع بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط – تحليل – 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، يأتي ارتفاع السهم الأخير بتداولاته على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.43% بما يعادل 0.12 نقطة ، كمحاولة لتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 8.90 ، ليستهدف مستوى الدعم 8.17 استعداداً لكسره .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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