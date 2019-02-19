تويتر يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 19-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق السهم على ارتفاع حذر بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 0.27 نقطة ، ليحاول السهم بذلك تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليعيد أيضا اختبار مستوى المقاومة المهم 30.99 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 14.20 إلى 47.79) .
ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 30.99 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي والمحوري عند 27.03 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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