شكرا لقرائتكم خبر عن ألفا بيت يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 1123.79 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 1273.89 إلى 973.69) ، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.72% بما يعادل -8.02 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 1123.79 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 1159.21 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه