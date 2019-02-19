شكرا لقرائتكم خبر عن الملخص اليومي للسوق السعودي ليوم الثلاثاء الموافق 19-2-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) يعاني منذ بداية تداولات هذا الأسبوع من الضغوط البيعية الذي أدى به إلى الانخفاض الثالث على التوالي ، فقد أغلق تداولات اليوم على انخفاض بنسبة -0.72% بما يعادل -62.09 نقطة ، بأحجام تداول 105,255,164 وبقيمة 2,335,267,556 ، وبعدد صفقات 92,184 .

وكان عدد الأسهم المرتفعة 71 سهم مقابل 104 سهم سجلوا انخفاضاً .

وانخفض أيضاً مؤشر السوق الموازي (NOMU) بنسبة بلغت -0.76% بما يعادل -26.38 نقطة ، بأحجام تداولات 56,251 ، وبقيمة بلغت 1,238,801، مع عدد صفقات 240 صفقة .

وكان أكثر مؤشرات القطاعات التي شهدت ارتفاعاً مؤشر تجزئة الأغذية (TFSI) بارتفاع بلغ قدره 0.90% بما يعادل 49.78 نقطة ، ويليه مؤشر التأمين (TISI) بارتفاع نسبته 0.84% بما يعادل 35.00 نقطة .

وعن الأسهم الأكثر تداولاً كان أولها سهم الخضري (1330) بأحجام تداولات بلغت 10,274,755 ، ويليه سهم اتحاد اتصالات (7020) بأحجام بلغت 10,014,824 .

وبالنسبة لعدد الصفقات جاء سهم اتحاد اتصالات (7020) في المركز الأول بعدد صفقات بلغ 5,283 صفقة ، ومن بعده سهم الخضري بعدد صفقات 5,019 صفقة .

أما أكثر الأسهم ارتفاعاً فكانت من نصيب سهم الصمعاني (9504) بالسوق الموازي بارتفاع بلغ نسبته 6.00% بما يعادل 3.00 نقطة ، ويليه سهم ابو معطي (9500) بارتفاع 4.46% بما يعادل 0.54 نقطة .

وأكثر الأسهم التي شهدت انخفاضاً كان أولها سهم أسيج (8150) بانخفاض بلغ نسبته -4.92% بما يعادل -1.16 نقطة ، ويليه سهم مجموعة صافولا (2050) بانخفاض -3.75% بما يعادل -1.25 نقطة .