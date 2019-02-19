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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع للمرة الأولى فى 4 أيام مع انتعاش مستويات الطلب والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، على وشك تحقيق أول مكسب خلال أربعة أيام ، مع انتعاش مستويات الطلب مرة أخري على العملة الأمريكية كأفضل استثمار حاليا فى سوق صرف العملات الأجنبية ، مع اتجاه معظم البنوك العالمية الأخرى للإبقاء على السياسات النقدية الميسرة وأسعار الفائدة المنخفضة لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف مستويات التضخم.
ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوي 96.92 نقطة ،ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.66 نقطة ،وسجل أدني مستوى عند 96.59 نقطة.
فقد مؤشر الدولار يوم الاثنين نسبة 0.15% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح من أعلى مستوى فى شهرين عند 97.19 نقطة ، ومع تباطؤ الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل.
وكان المؤشر كان حقق الأسبوع الماضي ارتفاعا بنسبة 0.35% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار فى سوق صرف العملات الأجنبية.
تواجه العملات العالمية الأخرى خاصة اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني ضغوط سلبية ، حيث الاحتمالات القوية لاحتفاظ البنوك المركزية فى أوروبا وبريطانيا واليابان بالسياسات النقدية الميسرة و أسعار الفائدة المنخفضة ، لمواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف مستويات التضخم.
يترقب المستثمرين غدا الأربعاء محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ، والذي عقد أيام 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي ،حيث البحث عن أشارات جديدة تخص مستقبل تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال هذا العام.
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