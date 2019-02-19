وزيرة الهجرة: المصريون بالخارج خط دفاع للأمن القومي المصري

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المصريين في الخارج هم خط دفاع للأمن القومي المصري; لذلك تعمل الوزارة على مد كل أدوات التواصل معهم لمعرفة حقيقة ما يحدث في الداخل المصري والرد على الشائعات التي تطلقها عناصر (الإخوان) الإرهابية.

وأعربت وزيرة الهجرة – في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء – عن سعادتها بالتعاون مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر; لتنظيم النسخة الخامسة من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) تحت عنوان “مصر تستطيع بالاستثمار”.

وأوضحت “مكرم”، أن المؤتمر يستهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية..لافتة إلى أهمية تعرف المصريين في الخارج بحجم الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر، وهو ما سيسعى له المؤتمر المرتقب.

وأشارت إلى أن فريق عمل من الوزارتين، سيعقد لقاءات مستمرة للإعداد للمؤتمر والخروج بأفضل صورة له وإعطاء صورة إيجابية عن فرص الاستثمار في مصر .. قائلة : “إنه من المرتقب الإعلان الأسبوع المقبل عن تصميم نموذج لتسجيل البيانات للمستثمرين من المصريين بالخارج للمشاركة في المؤتمر”.

ولفتت مكرم إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار لتنظيم هذا المؤتمر يأتي في مرحلة هامة ليس فقط لتوصيل رسالة للمصريين بالخارج بأن الدولة المصرية تفتح ذراعيها لكل المصريين في الخارج للاستثمار في وطنهم ولكن أيضا لتوصيل رسالة للعالم الخارجي بمناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة المصرية في ظل الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأكدت وزيرة الهجرة أهمية “مبادرة سجل كيانك” ، نظرا لتعدد الكيانات المصرية والتي تندرج تحت مسميات كثيرة..مشيرة إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو التعرف أكثر عليها ومحاولة الاستفادة منها.

ا ش ا

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