شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الداش كوين اختباراً لأرضية الدعم المحورية التي شكّلها فوق مستوى 85.20 بعد اختراقه مسبقاً، ويحصل على إشارات تشبع واضح في البيع من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يعتمد على الثبات فوق المستوى المذكور، في حين يتواجد هدفنا التالي عند 92.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 80.00 والمقاومة 92.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد