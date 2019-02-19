شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين قرب مقاومة القناة الصاعدة، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تجاوز هذه المقاومة للاندفاع نحو 56.45 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي. وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق مستوى 42.75. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 52.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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