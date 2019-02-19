شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً للمقاومة المحورية 154.00، بانتظار اختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الميل الصاعد نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 170.76.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط الثبات فوق مستوى 137.24.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.