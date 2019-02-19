شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الإيثريوم اختباراً للمقاومة المحورية 154.00، بانتظار اختراق هذا المستوى لتعزيز التوقعات باستمرار الميل الصاعد نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 170.76.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بدعم من المتوسط المتحرك 50، بشرط الثبات فوق مستوى 137.24.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 140.00 والمقاومة 170.76

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد