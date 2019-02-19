شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر البتكوين قرب مستوى 3920.00، ولا زلنا بانتظار اختراق هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 4224.00، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 3810.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3720.00 والمقاومة 4200.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد