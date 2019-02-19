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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تدريجياً نحو الأسفل ليقترب من الدعم المحوري 0.7085، والذي يمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب المقاومة 0.7165، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن، مع الإشارة إلى أن الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7050 والمقاومة 0.7165
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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