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تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 19-02-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يسيطر النطاق الضيق على تداولات سعر عقود خام برنت منذ الصباح، وطالما أن السعر فوق 63.95، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى فعالاً لهذا اليوم، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يكتسب العزم الإيجابي بشكل تدريجي، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية عند 68.00 وتمتد إلى 72.65 بعد اختراق المستوى السابق.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 68.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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