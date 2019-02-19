شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية منذ الصباح، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارات إيجابية الآن، مما يدعم توقعاتنا باستمرار الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 54.50، في حين تتواجد أهدافنا الرئيسية المنتظرة عند 57.46 ثم 65.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 58.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد