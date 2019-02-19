شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 16.00، في حين يشترط استمراره الثبات فوق مستوى 15.62.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.60 والمقاومة 16.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد