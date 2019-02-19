شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الذهب محاولات إيجابية هذا الصباح ليختبر حاجز 1330.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تتواجد أهدافه التالية عند 1347.50 ثم 1365.05، مع التذكير بأن المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستويات 1314.00 و1307.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1310.00 والمقاومة 1347.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد