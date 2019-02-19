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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 19-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر حول المتوسط المتحرك 50، ولا زلنا بانتظار اختراق أحد المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.2830 والمقاومة 1.2962 لتأكيد وجهة السعر التالي بشكل أدق، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.3000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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