شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع من أعلى مستوى فى 4 أشهر و سهم "HSBC" يفقد أكثر من 4% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بصدد تكبد أول خسارة خلال ثلاث جلسات ، وقاد التراجعات قطاع البنوك مع انخفض سهم HSBC أكثر من 4%.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحقق المؤشر ارتفاعا بحوالي 3% على مدار جلسات الأسبوع الماضي ،بأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، بعد سلسلة من نتائج الأعمال الإيجابية لكبرى الشركات ، بالإضافة إلى ارتفاع المعنويات فى الأسواق تجاه محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

تراجع مؤشر ستوكس بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء للمرة الأولى فى ثلاث جلسات ، لينزل من أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ،ومع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع البنوك قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا بانخفاض أكثر من 1.5% ، بعدما أعلن بنكHSBC نتائج أرباح سنوية مخيبة للآمال ، وانخفض سهم البنك المدرج فى بورصة لندن بأكثر من 4%.

وحذر أكبر بنك فى أوروبا من المزيد من العقبات خلال 2019 ، خاصة التباطؤ الاقتصادي فى الصين ،وحالة عدم اليقين حيال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،ومن المقرر إن تعود أسواق الأسهم الأمريكية فى وول ستريت للعمل اليوم بعد عطلة الأمس احتفالا بيوم الرئيس.

تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.25% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ،وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بحوالي 0.1% ،فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 حوالي 0.5% ، ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.