شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقفز لأعلى مستوى فى 10 أشهر استنادا على ضعف الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفزت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأعلى مستوى فى عشرة أشهر ، لتواصل مكاسبها لليوم الرابع على التوالي ، استنادا على ضعف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، مع تصاعد جاذبية المعدن النفيس كأفضل استثمار آمن ، فى ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف مستويات التضخم.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 0.2% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 1,329.15$ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,326.15$،وسجلت أعلى مستوي 1,330.10$ الأعلى منذ 25 نيسان/أبريل 2018 ، وأدنى مستوي 1,322.85$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

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وحققت أسعار المعدن الأصفر ارتفاعا بنسبة 0.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، فى ثالث مكسب أسبوعي خلال شهر ، بدعم طلب الاستثمارات الآمنة ،وبعد تراجع الدولار مقابل سلة من العملات.

تراجع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأقل من 0.1% ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، وهو ما يصب حاليا فى صالح أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

وبخلاف ضعف الدولار الأمريكي ، يدعم أسعار الذهب أيضا تصاعد جاذبية المعدن النفيس كأفضل استثمار آمن ، مع اتجاه معظم البنوك المركزية العالمية للإبقاء على السياسات النقدية الميسرة ومعدلات الفائدة المنخفضة ، لمواجهة تباطؤ الاقتصاد العالمي وضعف مستويات التضخم.