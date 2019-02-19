شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة بالاقتصاد الألماني فى المنطقة السلبية للشهر الحادي عشر على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الألماني الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش مؤشر ZEW لقياس الثقة بالاقتصاد لشهر شباط/فبراير بمستوي سالب 13.4 نقطة ، فى المنطقة السلبية للشهر الحادي عشر على التوالي ، وأشارت التوقعات إلى مستوي سالب 14.1 نقطة ، أفضل من القراءة السابقة سالب 15.0 نقطة ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

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