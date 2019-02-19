شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الأهلية" ترفض العرض المُقدم من "اتحاد الخليج" بغرض الاندماج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الجمعية العمومية غير العامة للشركة الأهلية للتأمين التعاوني، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، عدم الموافقة على العرض المقدم من شركة اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج مع الشركة الأهلية وذلك بشراء كامل أسهم مساهمي الشركة الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى أن الجمعية لم توافق أيضاً على تفويض مجلس الإدارة أو أي شخص مفوَّض من مجلس الإدارة لإقرار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء يكون ضرورياً لإنفاذ قرار الاندماج.

ووفقاً للبيان، لا يوجد أثر مالي على رأس مال الشركة الأهلية نتيجة لرفض الجمعية العامة غير العادية للشركة العرض المقدم من اتحاد الخليج المتعلق بالاندماج.

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وكان مجلس إدارة كل من شركة اتحاد الخليج والأهلية قد توصلا إلى اتفاق فيما يتعلق بالشروط التي بموجبها اقترحت شركة اتحاد الخليج الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال العادية المُصدرة من قبل الأهلية عن طريق مبادلة أوراق مالية ودون تسديد أي مقابل نقدي لصالح مساهمي شركة الأهلية (الصفقة).

وكان من المُقرر أن تصدر شركة اتحاد الخليج- إذا اكتمل الاندماج المقترح- 9 مليون سهماً جديداً لمساهمي الشركة الأهلية مقابل كافة الأسهم المصدرة في الشركة.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 4.54 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2018، مقابل صافي ربح 3.16 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 44%.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 15.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي ربح 7.9 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، مسجلا ارتفاعا بنسبة 93.8%.