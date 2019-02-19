شكرا لقرائتكم خبر عن "دريك آند سكل" تشكل لجنة إعادة الهيكلة برئاسة "عبيد بن طوق" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"عن تعيين "خالد جرار" مديراً مالياً تنفيذياً للشركة و"محمد غانم" مديراً قانونياً، و"مايك غرانت" مديراً تنفيذياً لإعادة الهيكلة.

وأفاد مجلس إدارة الشركة، في بيا لموقع سوق "دبي"، اليوم الإثنين، بأن لجنة إعادة الهيكلة ستكون برئاسة "عبيد بن طوق"، وتضم في عضويتها كلا من "خميس بوعميم" و"أحمد الكيلاني" و"توفيق أبو السعود".

وقال "عبيد بن طوق" رئيس مجلس إدارة الشركة، إن مجلس الإدارة سيركز على إعادة بناء فريق الإدارة القيادية، بحيث يضم مختصين من ذوي الخبرة ضمن مجال وأعمال الشركة، مشيراً إلى أنه تم تكليف "توفيق أبو السعود" بقيادة هذا الفريق.

وتعمل الشركة مع السلطات الحكومية المعنية للحصول على الموافقات المطلوبة بما يمكنها من إحاطة مساهميها حول خطط إعادة الهيكلة خلال الاجتماع المقبل للجمعية العمومية.

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وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الشركة وافق، خلال فبراير الجاري، على خطة إعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم تحديد موعد "العمومية" بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت، في نوفمبر الماضي، بتعيين مستشارين دوليين خارجيين لإعادة الهيكلة للعمل على وضع خطة تشغيلية ومالية متكاملة بالتعاون مع لجنة إعادة الهيكلة التي تم تشكيلها مؤخراً.

وكان مجلس إدارة "دريك آند سكل إنترناشيونال" قد أقر في 22 أكتوبر تشكيل لجنة لإعادة الهيكلة بعدما صوّت المساهمون خلال الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 4 أكتوبر على قرار استمرار الشركة في مواصلة نشاطها.

وكشفت نتائج أعمال الشركة عن ارتفاع خسائرها إلى 565.1 مليون درهم بالربع الثالث من العام الماضي، مقابل صافي خسارة بلغ 358.9 مليون درهم خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى صعيد نتائج التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، حققت الشركة خسائر بلغت 747.9 مليون درهم، مقابل صافي خسارة بلغ 1.396 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017.